Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Batılı müttefiklerinden defalarca ilave hava savunma sistemleri talep etti. Kamuoyuna açık bilgilere göre Ukrayna'ya bugüne kadar yaklaşık sekiz Patriot hava savunma sistemi taahhüt edildi ya da teslim edildi. Bunların üçü Almanya tarafından Alman silahlı kuvvetleri (Bundeswehr) envanterinden sağlandı, iki sistemin daha gönderileceği ise Berlin tarafından duyuruldu. Alman hükümeti, Amerikan yapımı Patriot sistemine ek olarak Ukrayna'ya orta menzilli hava savunması için altı IRIS-T SLM ve kısa menzilli hava savunması için altı IRIS-T SLS sistemi teslim etti. Her ikisi de Bodensee kıyısındaki Überlingen'de merkezi bulunan Alman savunma şirketi Diehl Defence tarafından üretiliyor. Başçavuş Thomas, bu yıl düzenlenen Uluslararası ILA Havacılık ve Uzay Fuarı'nda verdiği demeçte, Patriot'tan farklı olarak IRIS-T SLM'nin döner bir radara sahip olduğunu anlatıyor. Thomas, sistemin bakım biriminde çalışıyor ve 2020'den bu yana Bundeswehr'de görev yapıyor. IRIS-T SLM'nin 360 derece tarama yapabilen radarı sayesinde hedefleri her yönden tespit edebildiğini belirterek şunları ekliyor: "Fırlatma konteynerlerinin dik konumlandırılması sayesinde hava sahasını tüm yönlerden kapsama imkânımız oluyor. Yani hedefin önden, arkadan, soldan ya da sağdan gelmesi fark etmiyor." IRIS-T SLM'deki fırlatma konteynerleri, büyük ve dikey olarak yerleştirilmiş kapsülleri ifade ediyor. IRIS-T SLM'den farklı olarak Patriot sisteminde radar ve fırlatma araçları, beklenen ana tehdit yönüne dönük şekilde konumlandırılıyor. Bu durumda hedeflerin çoğunun o yönden geleceği varsayılıyor. IRIS-T SLM sisteminin bileşenleri arasında bir radar, bir atış kontrol merkezi ve üç fırlatma aracı bulunuyor. Başçavuş Thomas'a göre karmaşık görevlerine rağmen sistemin kullanımı nispeten kolay: "Aslında üç düğmeye basıyor ve bazı şeyleri onaylıyorsunuz. Kurulum süreci boyunca oldukça iyi yönlendiriliyorsunuz ve pek çok şey otomatik olarak gerçekleşiyor."