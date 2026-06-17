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Gündem 9 vekilin üyeliğini Yargıtay sildi: Enginyurt Kılıçdaroğlu’na saldırdı!
Gündem

9 vekilin üyeliğini Yargıtay sildi: Enginyurt Kılıçdaroğlu’na saldırdı!

Yeniakit Publisher
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9 vekilin üyeliğini Yargıtay sildi: Enginyurt Kılıçdaroğlu’na saldırdı!

10 Haziran'da yapılan CHP MYK'sında 'partiden kesin ihraç' talebiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen 9 CHP milletvekilinin parti üyelikleri Yargıtay tarafından silindi.

Yapılan işlemi anlamayan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise hemen sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu yönetimine tepki gösterdi. Enginyurt, “Birileri KARDEŞLİK derken, birileri de 9 Milletvekilinin üyeliklerini siliyor. İhraç kararının savunması bile yapılmadan üyelik silmek, hangi kardeşliğe sığar. Bunun adı olsa olsa İNTİKAM olur. 9 Milletvekilinin üyeliğinin silinmesi hazımsız BUTLAN’dır. İhraç edilenler candır” diye yazdı.

STANDART BİR İŞLEM

Oysa, CHP Genel Sekreterliği tarafından MYK toplantısında alınan 'ihraç talepli sevklerin prosedür gereği Yargıtay'a bildirilmesi ve sevklerin 'tedbirli' olarak yapılması nedeniyle süreç sonuçlanana kadar Yargıtay'ın ilgili kişilerin parti üyeliğini silmesinin standart bir işlem olduğunu belirtiliyor. Öte yandan Yargıtay’ın 9 vekilin üyeliklerini silmesiyle birlikte CHP'nin milletvekili sayısı 129'a düşmüş oldu.

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