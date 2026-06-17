Bakan Çiftçi düğmeye bastı: Yeni dönemin öncelikleri belirlendi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı’nın güvenli şehirlerini inşa etmek, milletimizin huzurunu daim kılmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen "İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" kapsamında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve AK Parti milletvekilleriyle buluştu.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda vatandaşların huzur ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren başlıkların detaylı bir şekilde ele alındığını belirtti.

Sahadaki güncel gelişmelerin ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejik önceliklerin masaya yatırıldığını kaydeden Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda güvenli şehirlerin inşası için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

“DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Toplantının odak noktasının "ortak akıl" ve "etkin mücadele" olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Ortak akıl, güçlü koordinasyon ve etkin mücadele anlayışıyla; Türkiye Yüzyılı’nın güvenli şehirlerini inşa etmek, milletimizin huzurunu daim kılmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Katılımları ve kıymetli katkıları dolayısıyla milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin emrinde, daha güvenli ve daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz.