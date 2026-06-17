  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi açıklandı! Siyonist medyası kan ağlıyor! ‘ABD bize ihanet etti' CHP’de kurultay savaşları kızıştı! 833 delegenin imzası genel merkezde: Gözler Kılıçdaroğlu’nda! Donald Trump dünyaya sonunda güzel haberi verdi: Fiyatlar çakılacak Amerikan basınından çarpıcı tespit: İran, Vietnam’dan daha ağır bir yenilgi Avrupalı liderler korkudan güldü! Trump’tan ironik şaka Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi açıklandı İsrailli Bakan katil askerlere böyle seslendi: 'Peygamberlerin vizyonunu gerçekleştiriyorsunuz' Şimdi de fırsatçıların avukatı oldu: Fahiş fiyatçılara 'Babacan'lık! SGK Uzmanı Murat Özdamar tek tek yazdı: Sigorta borçlanmasının emekliliğe etkisi
Yaşam Kameraya takıldılar! Yediler, içtiler restorandan böyle kaçtılar
Yaşam

Kameraya takıldılar! Yediler, içtiler restorandan böyle kaçtılar

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde restoranda yemek yiyen 2 kişinin, hesabı ödemeden peş peşe masadan kalkıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Bodrum’da yemek yiyip içki içtikleri restorandan hesabı ödemeden kaçtıkları öne sürülen 2 kişi kameraya takıldı.

 

Olay, önceki akşam Bitez Mahallesi'ndeki restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda yemek yiyip içki içen 2 kişi, hesabı ödemeden kaçtı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, restoranda oturan 2 kişiden önce birinin, kısa bir süre sonra da diğerinin masadan kalkarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Böyle hırsızlık görülmedi! Önce süslediler sonra çaldılar!
Böyle hırsızlık görülmedi! Önce süslediler sonra çaldılar!

Yerel

Böyle hırsızlık görülmedi! Önce süslediler sonra çaldılar!

Düzenli olarak her gün geliyor! İzleyenleri şaşkına çeviren hırsızlık
Düzenli olarak her gün geliyor! İzleyenleri şaşkına çeviren hırsızlık

Yaşam

Düzenli olarak her gün geliyor! İzleyenleri şaşkına çeviren hırsızlık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23