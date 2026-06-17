Kameraya takıldılar! Yediler, içtiler restorandan böyle kaçtılar
Muğla’nın Bodrum ilçesinde restoranda yemek yiyen 2 kişinin, hesabı ödemeden peş peşe masadan kalkıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
Bodrum’da yemek yiyip içki içtikleri restorandan hesabı ödemeden kaçtıkları öne sürülen 2 kişi kameraya takıldı.
Olay, önceki akşam Bitez Mahallesi'ndeki restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda yemek yiyip içki içen 2 kişi, hesabı ödemeden kaçtı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, restoranda oturan 2 kişiden önce birinin, kısa bir süre sonra da diğerinin masadan kalkarak uzaklaştığı anlar yer aldı.