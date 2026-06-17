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Dünya ABD’deki Halkbank davası düştü
Dünya

ABD’deki Halkbank davası düştü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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ABD’deki Halkbank davası düştü

Halkbank hakkında ABD Güney New York Bölge Mahkemesi’nde yıllardır kasıtlı olarak sürdürülen ceza davasında nihai karar çıktı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü yapılan duruşmada mahkeme davanın düşürülmesini onayladı; böylece banka üzerindeki uluslararası oyun kesin ve nihai olarak kapatıldı.

Halkbank yaptığı Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamasıyla, ABD'de uzun süredir devam eden davanın düşürüldüğünü açıkladı.

Halkbank, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi’nde görülen ceza davasının mahkeme kararıyla düşürüldüğünü ve böylece banka hakkında ABD’de yıllardır devam eden yargı sürecinin kesin olarak sona erdiğini bildirdi. Banka, faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun şekilde sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.

KAP açıklaması şöyle: İlgi: 16.10.2019, 17.02.2021, 22.10.2021, 17.01.2022, 03.10.2022, 20.04.2023, 02.05.2024, 22.10.2024, 06.05.2025, 06.10.2025, 09.03.2026, 11.03.2026  ve 11.06.2026 tarihli özel durum açıklamalarımız.

ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde 17 Haziran 2026 Çarşamba günü (bugün) gerçekleşen duruşma neticesinde Mahkeme tarafından Bankamızın ABD'deki ceza davasının düşürülmesi onaylanmıştır. Böylece Bankamız hakkında ABD'de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır.

Kararın Bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz.

Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan Bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir."

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