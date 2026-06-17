24 saat arayla 2 bankanın ATM'sini iş makinesi ile sökerek çaldılar

İngiliz polisi, salı Cambridgeshire’daki Ramsey’de günü çarşamba sabahı erken saatlerde ise 48 kilometre uzaklıktaki Burwell'deki ATM'lerin çalınmasını soruşturuyor.

İngiltere'de güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cambridgeshire bölgesindeki Ramsey kasabasında bulunan bir banka şubesi, salı günü sabaha karşı

iş makinesi ile yerinden söküldü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, siyah kıyafetli kişilerin bir araçtan indiği, ardından teleskopik yükleyici olarak bilinen bir iş makinesinin banka binasına yöneldiği görüldü.

KAMYONETE YÜKLEYİP KAÇTILAR

İş makinesiyle ATM'nin bulunduğu bölüme giren şüpheliler, cihazı yerinden sökerek bir kamyonetin kasasına yükledi.

İçerisinde on binlerce sterlin bulunduğu belirtilen ATM'nin çalınmasının ardından zanlılar olay yerinden hızla uzaklaştı.

Bu olayın üzerinden 24 saat bile geçmeden bu kez soyguncular 48 kilometre uzaklıktaki Burwell’da aynı yöntemle bir ATM’yi daha yerinden sökerek çaldı.

İki olay yaklaşık 48 kilometre arayla gerçekleşti ve oldukça benzer yöntemler kullanıldı.

Cambridgeshire Polisi, her iki bölgeden de görgü tanıkları, araç kamerası görüntüleri, kapı zili kamerası kayıtları ve güvenlik kamerası kayıtları için halka çağrıda bulundu.