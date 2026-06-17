Akit'in gündemden düşürmediği hukuksuzlukta geri adım! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca tahliye edildi

Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’nın kızının iftirası ve laikçi yobazların baskısıyla içerisine düştüğü mağduriyette yeni bir gelişme yaşandı.

Uzun süredir tutuklu yargılanan 66 yaşındaki Yusuf Ziya Gümüşel, Yargıtay’ın bozma kararının ardından tutukluluğuna yapılan itiraz sonucu ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Karar Müslüman camiada sevinçle karşılanırken Gümüşel Hoca’nın mağduriyetini sık sık gündeme getiren Akit Gazetesi, bugünkü nüshasında da Gümüşel’in avukatının açıklamalarına yer vermiş ve gelinen durumu ‘Bir alimi öldürüyorlar’ başlığıyla birinci sayfasında anlatmıştı.

AKİT VE BİR KAÇ ALİM SAHİP ÇIKTI

Davanın tam 9 ayrı gerekçeyle bozulduğuna dikkati çeken Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’nın avukatı Mehmet Okatan da bu dosyanın siyasi olması nedeniyle cemaatlerin hiç birisinin hocaya sahip çıkmamasını eleştirerek “Sağ olsun Yeni Akit, Yeni Şafak ve yine birkaç alim diyebileceğimiz hoca sahip çıktı. Başkaları hep duymamazlıktan geldi. Bildikleri halde, gördükleri halde üç maymunu oynadılar. Ve sonuçta bir insanı yem ettiler. Ama herkesin bir planı var, herkesin bir tuzağı varsa Allah’ın da bir planı, bir tuzağı var” demişti.