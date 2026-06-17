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Yaşam Salda Gölü'ne gidecekler dikkat! Turist sınırı getirildi
Yaşam

Salda Gölü'ne gidecekler dikkat! Turist sınırı getirildi

Yeniakit Publisher
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Salda Gölü'ne gidecekler dikkat! Turist sınırı getirildi

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü için yaz dönemi koruma tedbirleri artırıldı. Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, geçen yıl 450 bin kişinin ziyaret ettiği gölün taşıma kapasitesinin 600 bine yakın olduğunu belirtti.

Burdur’un dünyaca ünlü Salda Gölü’nde ziyaretçi yoğunluğuna karşı yeni planlama yapılıyor. Kaymakam Mustafa Turan, yaz döneminde Salda Gölü'nün korunmasına yönelik alınan tedbir ve uygulamalar hakkında bilgi verdi. Halk Plajı'nda açıklama yapan Turan, "Salda Gölü bilindiği üzere Mars’taki Jezero kraterine benzerliğiyle önem arz eden, dünyaca ünlü, doğasıyla herkesin ilgisini çeken eşsiz bir gölümüz. Salda Gölü'nde geçen yıl 450 bin yerli ve yabancı turist ağırladık" diye konuştu.

 

Salda Gölü'ndeki incelemelere yönelik akademik araştırma yapanların ziyaretlerini kapsayan 'bilim turizmi' özelliğiyle ön plana çıktığını belirten Turan, "Geçen günlerde Burdur Valiliği tarafından Bilim Günleri düzenlendi. Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanları, akademisyenler geldiler, Bilim Günleri etkinliğinde buluştuk. Gökyüzü gözlemleri yaptık" dedi.

 

“Bilimsel faaliyetler yapılıyor”

Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesinde sahilde kuma basmanın, göle girmenin yasak olduğuna dikkati çeken Turan, "Beyaz Adalar bölgesinde bilim merkezimiz bulunuyor. Öğrenciler, akademisyenler tarafından bilimsel faaliyetler yapılıyor. Gelen turistleri iyi şekilde ağırlamak ve gölümüzü korumak adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Burdur Valiliği ve Kaymakamlık tarafından çeşitli önlemler aldık. Atlı birliklerimiz göreve başladı. Jandarmamızın elektrikli botu var. AFAD görev yapıyor. Emniyet, jandarma, AFAD, sağlık ekipleri tarafından gölün çeşitli bölgelerinde görevlendirmelerimiz var. Her an, her şeye müdahale edecek durumdayız" dedi.

 

Salda Gölü'ne Turist Sınırı

Turan, ayrıca "Burdur Valiliği tarafından düzenlenen Bilim Günleri etkinliği ciddi anlamda ses getirdi ve insanların merakını uyandırdı. Bu yıl ağustos ayında Salda Kayak Merkezi'nde meteor yağmuru izlemesi yapmayı düşünüyoruz. Bu yıl ziyaretçi sayısının daha da artacağını ve bunun altından güzel bir şekilde kalkacağımızı düşünüyorum. Buranın taşıma kapasitesi 600 bine yakın. 600 binin üzerine turisti almayacağız. Ona göre planlama yapıyoruz" diye konuştu.

salda

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