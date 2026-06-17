Haşim Kılıç’a hodri meydan! Hukukçuya ‘hukuka güven' dersi

Akit TV’nin ilgiyle takip edilen programı ‘Manşetlerin Dili’nde Haşim Kılıç’ın tam da Akit TV muhabirine CHP’li vandalların saldırdığı günlerde yaptığı açıklama ekrana getirildi. Kılıç’ın “Hakimlerimiz korkutuldu, işadamı korkutuldu, üniversite hocaları korkutuldu. Korkutulmayan alan kalmadı. Maliye Bakanı Körfez ülkelerini gezerek para ararken Türkiye’de biz TÜSİAD’ın başkanını gözaltına alıp tutukladık ya. Böyle bir ülkede hukuku güvenliği sağlanır mı? Hukuk güvenliğinin sağlanmasının tek yolu bağımsız ve tarafsız bir yargının oluşmasından geçer. Bunu yapmadığınız sürece hiçbir yatırım da bu ülkeye gelmez” sözlerine Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu tepki gösterdi.

GEL AKİT TV STÜDYOSUNA ÇATIR ÇATIR KONUŞALIM

Karahasanoğlu şunları söyledi: Akit TV muhabirine saldırının olduğu günlerde Haşim Kılıç bunları söylüyor. ‘Hukuk güvenliği yok’ diyor, ‘işadamlarını gözaltına aldık’ diyor, ‘böyle bir ülkede hukuk güvenliğinin var olduğunu kim söyleyebilir’ diyor. Ben de diyorum ki; yandaşlık yaptığınız CHP’nin etkinliğinde Akit TV muhabirine o ahlaksızca hareketleri yapan kimlerdi acaba? Devletin polisi miydi? Siyasi iktidarın hakimleri veya savcıları mıydı? Belki hakimleri veya savcıları ‘o ahlaksız hareketleri yapanlar bu kadar sürede niye hala bulamadı’ şeklinde eleştirebiliriz. Ama Haşim Kılıç zaten onların bulunmasını ve gözaltına alınmasını da istemiyor. Hukuk güvenliği nedir ona göre? ‘Onlar o el kol hareketlerini yapacak, devlet de seyredecek’ diyor. Yani ‘TÜSİAD’ın başındaki adamlar istedikleri gibi algı yapacak devlet de seyredecek’ diyor. Yani o Orhan Turan’lar çıkacak o ahlaksızların AKİT TV muhabirinin omzundan yaptığı o hareketlerin aynısını siyasi iktidara yapmaya kalkarak diyecek ki; ‘Osman Kavala niye cezaevinde?’ Sana ne kardeşim? Osman kavala işadamı mı, işadamı olduğu için mi cezaevine konulmuş? Yoksa Gezi isyanını organize ettiği için mi cezaevine konulmuş? Eğer varsa hukuki bilgin ‘Gel Akit TV stüdyosuna çatır çatır konuşalım. Acaba Osman Kavala’nın tutuklanmasında deliller nedir, ne değildir. Ya Orhan Bey sizi niye tutuklamadılar Gezi isyanına katıldığınız için.”

AYNI HAREKETİ HAŞİM KILIÇ DA 85 MİLYONA ÇEKİYOR

“Şimdi maalesef Akit TV muhabirinin omzundan millete yaptığı hareketin benzer bir hareketini Haşim Kılıç yapıyor. ‘Hukukta güven olmazsa hiçbir şey olmaz’ diyor. O zaman ben de hodri meydan diyorum. Haşim Kılıç, hukukta güven eğer arıyorsanız siz bana Uluslararası Ceza Mahkemesi hakiminin Netanyahu için soykırım suçundan yakalama kararı verdiği an, ABD yaptırımına maruz kalmasının izahını yapın! Ondan sonra da deyin ki: ‘Arkadaş ABD bu yaptırım kararı nedeniyle hukuka güvenilmeyen bir ülke olmuştur. Dolayısıyla ABD’ye Bugünden sonra tek kuruş yatırım gitmez göreceksiniz.’ O zaman be de derim ki; ‘Haşim Kılıç iyi niyetli adam. Bak Amerika’yı da eleştiriyor, Türkiye’ye de eleştiri getiriyor.’ Ama sen ABD’yi söylemezsen, Almanya’nın İsrail’e çocukları öldürmek üzere yolladığı silahları hukuka güven ilkesi çerçevesinden değerlendirmeden Türkiye’de birkaç kişinin gözaltına alınmasını binlerce insanın öldürülmesiyle kıyaslamaya gerek bile görmezsen o zaman ben size iyi niyetlisiniz diyemem. ‘Aynen o muhabirimizin omzunun üzerinden 85 milyona el kol hareketlerini yapan adamın aynısını Haşim Kılıç yapıyor, TUSİAD Başkanı yapıyor, CHP’liler yapıyor’ diyerek kendilerine hatırlatırım!”