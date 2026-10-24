İstanbul 1 Nolu Baro’da rezillik!

İstanbul 1 Nolu Baro'nun 128. Olağan Genel Kurulu’nda avukat grupları arasında sloganlar nedeniyle başlayan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Baro başkanlığı için yarışacak dokuz aday arasından seçim yapacak 68 bin 220 avukat, yarın sandık başına gidecek.

İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Bağımsız Avukatlar Grubu Başkan Adayı Av. Arife Gökkaya Dinç'in hitabının hemen ardından salonda tansiyon tırmandı.

Adayın konuşmasını tamamlamasıyla birlikte LGBT paçavraları açarak kürsüye yönelen bir grup, sloganlar eşliğinde Dinç’in sahneden inmesini engellemeye çalıştı.

Salonda tepkilerin ve itişmelerin büyümesi üzerine Divan Kurulu genel kurula ara vermek zorunda kaldı.

Yaşanan arbedenin ardından sert bir açıklama yayımlayan Bağımsız Avukatlar Grubu, sergilenen eylemi "sözde sevgi ve hoşgörü söylemi arkasına sığınan organize bir tahammülsüzlük" olarak niteledi. Yapılan açıklamada; farklı bir fikre tahammül edemeyip adayın konuşma sonrası kürsüden ayrılmasına dahi engel olmaya çalışanların iki yüzlü bir tavır sergilediği belirtilerek, genel kurul iradesinin ve meslek vakarının bu tür provokasyonlarla baskılanamayacağı vurgulandı.

KÜRSÜDE ŞARKI SÖYLEDİ

Başkan adaylarından olan Avukat Gülbeyaz Karadeniz, genel kurulda kürsüye çıkarak şarkı söyledi.

9 adaylı seçimde günlerdir adayların karşılıklı açıklamaları ortamı gererken yarın yapılacak oy kullanma sürecinde de sinirlerin gerlieceği tahmin ediliyor.