KPSS’ye saatler kala genç kıza sokak ortasında dehşeti yaşattı! “Yazdığım kolumun üzerine düştüm”

Eskişehir’de meydana gelen saldırı, sokakta yürüyen bir insanın hiçbir sebep yokken nasıl şiddetin hedefi olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Sıhhiye Meydanı'nda trafikteki araçları durdurmaya ve ATM önündeki vatandaşlara saldırmaya çalışan bir şahıs, bu kez yolda yürüyen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hiranur Dereli'yi hedef aldı.

Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi öğrencisi Dereli'nin yanına koşarak gelen saldırgan, genç kıza yumruk attı.

Aldığı darbeyle yaklaşık 1 metre ileriye savrulan Dereli yere düştü.

“HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDEN KOŞARAK GELDİ”

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Dereli, sabah saat 09.00 sıralarında yüzmek için evinden çıktığını söyledi.

Okulunun yüzme havuzuna giderken saldırıya uğradığını belirten genç öğrenci, saldırganı daha önce hiç tanımadığını ifade etti.

Dereli yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Kafama bir yumruk indi ve yaklaşık 1 metre ileriye, yere doğru savruldum. Şahıs bana herhangi bir şey söylemedi, doğrudan koşarak geldi.”

Saldırının ani gerçekleşmesi nedeniyle kendisini koruyamadığını söyleyen Dereli, yaşadığı ilk şokun ardından saldırganın yeniden üzerine gelmesinden korktuğunu anlattı.

GÖZLÜĞÜ FIRLADI, YARDIM İÇİN BAĞIRMAYA BAŞLADI

Yumruğun etkisiyle gözlüğünün de savrulduğunu belirten Dereli, saldırganın arkasından yeniden saldırabileceğini düşünerek ayağa kalkıp yardım istemeye başladığını söyledi.

Genç öğrenci, “Göremediğim için ayağa kalkıp bağırmaya başladım. Tramvay yolu olduğu için ‘Belki gelenler olur’ düşüncesiyle bağırınca çevredeki insanlar yardıma koştular” dedi.

Saldırı sırasında kulağında kulaklık bulunduğunu anlatan Dereli, darbenin kulaklığın bulunduğu bölgeye geldiğini ve kulağının içinin de acıdığını ifade etti.

GÖZÜ, KAFASI, KOLU VE KALÇASINDAN YARALANDI

Saldırının ardından genç öğrencinin vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralanmalar meydana geldi.

Dereli sağlık durumunu, “Şu anda kolum, kafam ve gözüm şiş durumda. Gözümü zor açıyorum ve kalçam da şişmiş vaziyette” sözleriyle anlattı.

Ağrıları nedeniyle kendisine iğne yapıldığını belirten genç öğrenci konuşmakta dahi güçlük çektiğini söyledi.

KPSS’YE SAATLER KALA BİR DARBE DAHA

Olayın en üzücü ayrıntılarından biri ise saldırının Dereli'nin uzun süredir hazırlandığı KPSS'den yalnızca bir gün önce meydana gelmesi oldu.

Yarın gerçekleştirilecek KPSS'ye girmeye hazırlanan Dereli, yere düşerken sınavda kalem kullandığı kolunun üzerine düştüğünü söyledi.

Genç öğrenci yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Yarın KPSS vardı ve ona hazırlanıyordum. Zaten şu an konuşmakta güçlük çekiyorum. Ağrılarım olduğu için iğne falan da yapıldı. Yazdığım kolumun üzerine düştüğüm için büyük ihtimalle sınava giremeyeceğim, mağdur durumdayım.”

POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Çevredekilerin ihbarının ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Saldırının ardından kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Dereli, saldırganın cezalandırılmasını istediğini belirterek, “Yoldan tanımadığı birine saldırılması çok kötü bir şey. Gerçekten şiddetin bu seviyelere düşmesine katlanamıyorum” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.