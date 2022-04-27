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Yerel Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Yerel

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 20:24:00 -
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Günberi köyü Sorkuncuk Mahallesi'nde ikamet eden Şakir Dürgümen'e ait seyir halindeki otomobil, bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Kısa sürede yangın büyüyerek tüm aracı sardı. İhbar üzerine yangına Pınarbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi

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