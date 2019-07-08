Seydioğlu Baklavaları sahibi trafik magandası Hasan Sel'i kapıda karşılayan komiser kim? Seydioğlu magandalarını kapıda karşılayan komiser. İstanbul’da trafikte hamile bir kadının içinde bulunduğu arabaya tekme atan Seydioğlu Baklavalarını sahibi Hasan Sel hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. E-5 otoyolu Pendik mevkiinde içinde hamile kadın olan araca saldıran Seydioğlu Baklava'nın sahibi Hasan Sel ve Hüseyin Sel ifade vermek için emniyete geldi. Emniyetteki ifadelerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da trafikte hamile bir kadının içinde bulunduğu arabaya tekme atan Seydioğlu Baklavalarını sahibi Hasan Sel hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. E-5 otoyolu Pendik mevkiinde içinde hamile kadın olan araca saldıran Seydioğlu Baklava'nın sahibi Hasan Sel ve Hüseyin Sel ifade vermek için emniyete geldi. Emniyetteki ifadelerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. İstanbul Pendik'te sürücü ve hamile eşine dehşeti yaşatan Seydioğlu Baklava'nın sahibi Hasan Sel ve Hüseyin Sel ifade vermek üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. İfade işlemlerinin sona ermesinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Hasan Sel ve Hüseyin Sel ifade vermek üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne geldiği sırada zanlıları kapıda karşılayan komisere sosyal medyadan tepki yağdı. "Polis merkezi kapıda karşılıyor. birde sırtını sıvazlıyor. diyecek söz bulamıyorum.” eleştirileri yapıldı. Hasan Sel ve Hüseyin Sel kimdir? Sedyioğlu baklavaları sahibi Hasan Sel ve Hüseyin Sel tutuklandı mı?

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