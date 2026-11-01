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Dünya Şeybani’den İsrail’e çekilme çağrısı: Talepleri barışın önünde engel
Dünya

Şeybani’den İsrail’e çekilme çağrısı: Talepleri barışın önünde engel

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Şeybani’den İsrail’e çekilme çağrısı: Talepleri barışın önünde engel

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail’le müzakereleri sürdürme iradelerinin bulunduğunu ancak İsrail’in taleplerinin barış anlaşmasını engellediğini söyledi. Şeybani, güvenli sınırlar için Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan merkezli el Şark kanalına konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail’le olası bir barış anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şeybani, ülkesinin egemenliğinden ve haklarından vazgeçmeyeceğini belirterek İsrail’in Suriye’deki mevcut durumu gerçekçi biçimde değerlendirmesini istedi.

İsrail'in taleplerinin iki ülke arasında barış anlaşmasına varılmasının önünde engel oluşturduğunu belirten Şeybani, 8 Aralık sonrasında İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği işgalin gayrimeşru olduğunu ve İsrail güçlerinin bu bölgelerden çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Golan'ın Suriye toprağı olduğunu vurgulayan Şeybani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Tom Barrack'a olumlu tutumundan dolayı teşekkür ederek, Barrack'ın nihayetinde temsil ettiği makam adına konuştuğunu ifade etti.

Suriye'nin müzakereleri sürdürmek için yeterli irade ve kararlılığa sahip olduğunu vurgulayan Şeybani, ülkesinin kendisini, halkını ve ailelerini savunma konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Şeybani, güvenli ve istikrarlı sınırların oluşturulması için İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğini belirterek, Suriye tarafının dış müdahaleler ve ihlallere ilişkin endişelerinin dikkate alınması çağrısında bulundu.

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