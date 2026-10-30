Ali Babacan ile bir türlü anlaşamayan DEVA Partili Ertuğrul Kaya tüm görevlerinden istifa etti

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, partisindeki görevlerinden ayrılma kararını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Parti yönetimiyle yaşadığı görüş ayrılıklarının uzun süredir devam ettiğini belirten Kaya, istifa kararını daha önce Ali Babacan'a da ilettiğini ifade etti.

İstifasına ilişkin açıklamasında ayrılık kararını daha önce aldığı takvim doğrultusunda hayata geçirdiğini belirten Kaya, şu ifadeleri kullandı: “DEVA Partisi’nin yetkili kurullarının uzun zamandır vâkıf olduğu görüş ayrılıklarım nedeniyle, Genel Başkan Sayın Babacan ile eylül ayı içerisinde gerçekleştirdiğim görüşmede paylaştığım ayrılık kararıma istinaden, beyan ettiğim takvim doğrultusunda DEVA Partisi’ndeki tüm görevlerimden bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.”