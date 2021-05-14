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İSLAM Şevval orucuna ne zaman başlanır? Şevval orucu kaç gün?
İSLAM

Şevval orucuna ne zaman başlanır? Şevval orucu kaç gün?

Ramazan bayramı yaşanırken müslümanlar Şevval ayı orucu tutmak için araştırmalara başladı. Mübarek günler arasında yer alan Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur. Peki, Şevval orucuna ne zaman başlanır? Şevval orucu kaç gün?

Yeniakit Publisher
2021-05-14 11:00:00 -
Şevval orucuna ne zaman başlanır? Şevval orucu kaç gün?

Ramazan ayının ardından Şevval ayı heyecanı başladı. Bir ay boyunca oruç tutan Müslümanlar, Şevval ayında da bir süre oruç tutuyor. Vatandaşlar bu nedenle 'Şevval ayı orucuna ne zaman başlanır?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2021 Şevval ayı ne zaman?

Şevval orucuna ne zaman başlanır?

Şevval orucu, Ramazan ayından sonra en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Şevval ayının başlamasına kısa süre kala bu ay tutulan oruca dair araştırmalarına hız veren vatandaşlar şevval orucu ne zaman tutulur, şevval ayı orucu kaç gün ve nasıl tutulur gibi sorulara yanıt arıyor. Ramazan ayının ardından içerisine girilen Şevval ayında tutulan Şevval orucu, 6 gün sürmektedir.

Ramazan ayının ardından içerisine girilen Şevval ayında tutulan Şevval orucu, 6 gün sürmektedir. Şevval orucunu Ramazan Bayramı'nda tutmak haramdır. Şevval orucu, tıpkı Ramazan ayında tutulan oruç gibidir. İmsak vaktinde oruç başlar ve akşam ezanında oruç bozulur. Bu oruç art arda tutulabileceği gibi, ara verilerek de tutulabilir.

Şevval orucunun hükmü nedir?

Ramazan ayından sonra şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Muhammed (S.A.V), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur" (Müslim, Sıyam, 24; Tirmizî, Savm, 53) buyurarak Şevval ayında altı gün oruç tutmaya teşvik etmiştir.

Bu oruç art arda tutulabileceği gibi, ara verilerek de tutulabilir.

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