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İSLAM Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gündür?
İSLAM

Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gündür?

Milyonlarca Müslüman alemi Ramazan ayını idrak ederken bazı soruların yanıtlarını merak ediyor, bunlardan biri de Şevval orucu 2021 ne zaman tutulur? oldu. 2021 Şevval ayı ne zaman başlayacak? Şevval orucu ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-11 22:19:00 -
Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gündür?

Ramazan ayının ardından Şevval ayı heyecanı başladı. Bir ay boyunca oruç tutan Müslümanlar, Şevval ayında da bir süre oruç tutuyor. Vatandaşlar bu nedenle 'Şevval ayı orucuna ne zaman başlanır?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2021 Şevval ayı ne zaman?

Şevval orucu ne zaman tutulur?

İslam alemi 2021 Ramazan ayını eda etti ve şimdi gözler Şevval ayında. 2021 Şevval ayı ilk günü ise 1. Günü 13 Mayıs 2021 tarihine isabet ediyor.

Şevval ne demek? Şevval orucu önemi

Şevval, sözlükte “yukarı kalkmak, yükselmek; kaldırmak” anlamlarındaki şevl kökünden türemiş kamerî yılın ramazandan sonra ve zilkadeden önce gelen onuncu ayının adıdır.

Bu ayın İslâm’dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde dâbir, Arab-ı âribe döneminde vâğıl (vağl) diye adlandırıldığı nakledilmektedir.

Şevval adı Arab-ı müsta‘ribe devrinde kullanılmaya başlanmış ve İslâmiyet’ten sonra da kullanımı devam etmiştir. Şevval kelimesinin onuncu aya ad olması değişik şekillerde açıklanmıştır.

Araplar kamerî ayların eski adlarını değiştirirken bu ay yaz mevsiminde havanın sıcak olduğu bir döneme rastladığı için bu adın verildiği rivayet edilmektedir. Develerin çiftleşme mevsiminde kuyruklarını kaldırmalarından dolayı bu şekilde isimlendirildiği ya da havanın çok sıcak olması sebebiyle develerin sütünün azalması yüzünden bu adla anıldığı şeklinde açıklamalar da mevcuttur.

Araplar şevval ayını uğursuz kabul ettiklerinden bu ayda nikâh kıymazlardı. Resûl-i Ekrem, Hz. Âişe ile şevval ayında evlenerek bu inancın yanlış olduğunu göstermiştir.

Ramazan bayramının birinci günü olan şevval ayının ilk gününde oruç tutmak haramdır. Hz. Peygamber’in, “Ramazanı oruçla geçirip buna şevvalden altı gün ilâve eden kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur” meâlindeki hadisi (Müslim, “Sıyâm”, 204) dikkate alınarak bu ayda altı gün oruç tutmanın müstehap olduğu kabul edilmiştir.

Bu orucun bayramın hemen ardından ara verilmeden tutulması daha faziletli sayılmakla birlikte aralıklarla tutulması da mümkündür. Şevval aynı zamanda hac aylarının ilkidir.

İslâm tarihinde şevval ayında meydana gelen bazı olaylar şunlardır: Benî Kaynuka‘ Gazvesi (2/624), Uhud Gazvesi (3/625), Huneyn Gazvesi (8/630), Tâif Gazvesi (8/630), bir rivayete göre Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in vefatı (10/632). Osmanlı Devleti’nde memurların tayinleri (tevcîhat) Tanzimat’tan önce şevval ayında yapıldığı için bu tayinler “şevval tevcîhatı” diye isimlendirilirdi. “Mükerrem” sıfatıyla da anılan şevval Osmanlı belgelerinde “?” kısaltmasıyla gösterilmiştir.

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