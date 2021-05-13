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İSLAM Şevval ayında kaç gün oruç tutulur? Şevval orucu ne zaman?
İSLAM

Şevval ayında kaç gün oruç tutulur? Şevval orucu ne zaman?

Şevval orucu nasıl tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? On bir ayın sultanı olan Ramazan ayını büyük bir hüzünle uğurladık. Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise günahlardan azad olan Ramazan ayı tamamladı. Bir aylık oruç ibadetin yerine getiren Müslümanlar, bayramın sevincini yaşamakta. Ramazan orucunun sevabını ahiret azıklarına dolduran Müminer, şimdi de Şevval ayı orucunu sorguluyor. Zira Peygamber Efendimiz (s.a.v) Şevval ayı orucuna ilişkin müjdeleri var. Peki Şevval ayında kaç gün oruç tutulur? Şevval orucu ne zaman? Şevval orucuna niyet nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 18:00:00 - 2021-05-13 18:20:53
Şevval ayında kaç gün oruç tutulur? Şevval orucu ne zaman?

Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval ayı orucu ne zaman tutulmaz? Ramazan ayının bitmesiyle birlikte Şevval ayına girmiş bulunuyoruz. Şevval ayının birinci günü Ramazan Bayramının ilk günüdür. Şevval ayının birinci günü olan bayram günü hariç altı gün oruç tutmak müstehabdır. Zira alemlere rahmet  olarak gönderilen Peygamberimiz (s.a.v) “Her kim Ramazan orucunu tutar sonra da ona Şevval’den altıyı eklerse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur?” buyurmuştur. Peki Şevval ayı orucu karışık tutulabilir mi? 6 gün sıralı mı tutmak gerekir?

Şevval orucu nasıl tutulur? 

Şevval orucunun hükmü nedir? Ramazan’da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi? Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval orucuna niyet nasıl olur?

Şevval orucu niyeti nasıl yapılır? Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

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