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Şevval ayı orucuna ne zaman başlanır? Şevval ayı ne zaman bitiyor?

Şevval ayı orucu kaç gün? Ramazan bayramıyla birlikte şevval ayıda başladı. Milyonlarca Müslüman şevval ayı orucuna ne zaman başlanabileceğini araştırıyor. Peki, şevval ayı orucu hangi gün tutulur?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 13:10:00 -
Şevval ayı orucuna ne zaman başlanır? Şevval ayı ne zaman bitiyor?

Ramazan ayının ardından Şevval ayı başladı. Şevval ayında altı gün oruç tutmak son derece önemlidir. Ramazan ayının hemen ardından şevval orucuna niyet etmek isteyenler, ne zaman oruç tutmaya başlamalarının uygun olduğunu araştırmaya başladı. Peki, şevval orucuna ne zaman başlanır?

Şevval ayı orucuna ne zaman başlanır? Şevval ayı ne zaman bitiyor?

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

Şevval ayı, 13 Mayıs Perşembe günü yani ramazan bayramının ilk günü başlayacak. 12 Haziran'da ise şevval ayı sona erecek.

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