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İSLAM Şevval ayı ne zaman? Şevval orucu ne zaman tutulur?
İSLAM

Şevval ayı ne zaman? Şevval orucu ne zaman tutulur?

Şevval ayı ne zaman başlıyor? Ramazan ayının ardından şevval ayında 6 gün oruç tutan kişi bütün yıl oruç tutmuş gibi olur. Bu sebeple ramazanın son günlerinde pek çok kişi şevval orucunun ne zaman tutulacağını araştırmaya başladı. Şevval ayı ne zaman başlıyor. Şevval orucunun önemi? Şevval orucu üst üste mi tutulur?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 18:15:00 -
Şevval ayı ne zaman? Şevval orucu ne zaman tutulur?

Mübarek ramazan ayının son günlerine girilen şu dönemde pek çok kişi şevval orucunun önemini, ne zaman tutulacağını araştırmaya başladı. Ramazanda tutulmayan oruç şevval ayında mı tutulur?

Şevval ayı ne zaman? Şevval orucu ne zaman tutulur?

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

Şevval ayı, 13 Mayıs Perşembe günü yani ramazan bayramının ilk günü başlayacak. 12 Haziran'da ise şevval ayı sona erecek.

Bayramda oruç tutulur mu?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).

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