Sevindiren haber... Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Mardin’in tarihi ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içerisinde bulunan betonarme binanın yıkımı sürüyor. Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, 5 katlı betonarme binanın yıkım çalışmalarına başlandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesi Yeniyol Mahallesi'nde bulunan 5 katlı 20 daireli betonarme binanın yıkım çalışmalarını başlattı.

Güvenlik önlemlerinin ardından ekiplerin yıkım çalışmasını izleyen Demirtaş, çalışmanın ardından Mardin Kalesi, Ulu Cami ve tarihi yapıların daha görünür olacağını kaydetti.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 240 binanın yıkım kararının alındığını ve bugüne kadar 180 betonarme binayı yıktıklarını belirten Demirtaş, toplamda 1000 binanın yıkılacağını söyledi.

Vali Demirtaş, "Geldiğimiz günden beri tarihi Mardin'de sit alanı içerisinde olan betonarme binaların yıkımına başladık. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 240 binanın yıkım kararını almıştık. Bugün büyük bir binanın yıkımını başlatıyoruz. Yaklaşık 5 bin 500 metrekare büyüklüğünde kapalı alanı olan bir bina. 20 tane daire var burada. Bugüne kadar 180 bina yıkılmış, kısmet olursa bu binaları yıkmaya devam edeceğiz. Amacımız; sit alanı içerisindeki bütün betonarme binaları yıkıp tarihi kenti ortaya çıkartmaktır. Turizmi canlandırarak buranın bir cazibe merkezi olduğunu herkes görecek. Şimdiden hayırlı olsun inşallah." şeklinde kaydetti. (İLKHA)

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