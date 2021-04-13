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Spor Sevilla, Celta Vigo'yu devirdi
Spor

Sevilla, Celta Vigo'yu devirdi

Sevilla, La Liga'nın 30. haftasında deplasmanda Celta Vigo'yu 4-3 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 03:49:00 -
Sevilla, Celta Vigo'yu devirdi

Balaidos Stadı'nda oynanan karşılaşma gol düellosuna sahne oldu ve mücadele 4-3'lük Sevilla üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 7. dakikasında Kounde'nin golüyle öne geçen Sevilla'ya Iago Aspas 20. dakikada penaltı golüyle yanıt verdi. 23. dakikaya gelindiğinde Aspas bir kez daha sahneye çıkarak takımını 2-1 öne geçirdi. Eski Galatasaraylı Fernando 35'te skoru 2-2 yaparken 43. dakikada Baris Mendes, Celta'yı 3-2 öne geçirerek ilk yarının skorunu belirledi.

60. dakikada Sevilla'nın yıldızlarından Rakitic'in golü ile skor yeniden eşitlenirken 76'da devre arası transferi Papu Gomez, Sevilla'yı bu kez öne geçiren isim oldu ve konuk ekip sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Celta Vigo'da Türk oyuncu Emre Mor maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Sevilla 61 puana yükselirken, Celta Vigo ise 37 puanda kaldı.

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