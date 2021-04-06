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Spor Sevilla-Athletic Bilbao maçı İspanya'yı karıştırdı
Spor

Sevilla-Athletic Bilbao maçı İspanya'yı karıştırdı

Sevilla ile Athletic Bilbao arasında oynanan İspanya Kral Kupası Final maçının öncesinde ortalık karıştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 17:29:00 -
Sevilla-Athletic Bilbao maçı İspanya'yı karıştırdı

İspanya Kral Kupası Final karşılaşması öncesinde yürüyüş yapan taraftarlar ve polis arasında arbede yapıldı.

İspanya'da oynanan Kral Kupası karşılaşmasında iki ezeli rakip Bask derbisinde karşı karşıya geldi. Athletic Bilbao ve Real Sociedad'ın karşılaştığı final mücadelesini Real Sociedad 1-0'la kazanırken, maçtan önce polis ve taraftarlar arasında çatışma yaşandı. Athletic Bilbao takımının taraftarları ve polise zor anlar yaşattı.

Sevilla şehir alev aldı

Maçın oynandığı Sevilla Olimpiyat Stadyumu çevresinde birçok dükkan ve şehir yağmalandı. İspanyol polisi, taraftarlara sert şekilde müdahale etmek zorunda kaldı. Maçı kaybeden Bilbao taraftarları, sonrasında da taşkınlığına devam etti.

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