Serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren genç kayboldu
Adana'da serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren 16 yaşındaki Ferhat Batur kayboldu. Talihsiz genci bulmak için başlatılan arama çalışmalarından henüz bir sonuç çıkmadı.
Tarım işçiliği yapan ve ailesiyle çilek toplamaya giden 16 yaşındaki Ferhat Batur, sıcaktan bunaldı.
Sıcaktan bunalan Batur, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi. Bölgede bulunan görgü tanıkları, Batur'un akıntıda yüzerek gözden kaybolduğunu söyledi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aileyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı
Çocuk bulunamayınca olay yerine Adana Su Altı Kurtarma Ekibi çağrıldı. Aile kendi imkanlarıyla sandalla arama çalışması yaptı.
Dalgıçlar, çocuğun girdiği bölge ve çalı diplerinde arama çalışmalarını akşam saatlerine kadar sürdürdü. Ferhat’a ulaşılamazken, hava kararınca arama çalışmaları sonlandırıldı.
Olay yerindeki Ferhat’ın babası Mehmet Şirin Batur’u dostları ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Arama çalışmaları bugün sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.