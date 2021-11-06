  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sergen Yalçın: Sorumlu benim
Spor

Sergen Yalçın: Sorumlu benim

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 22:51:00 - 2021-11-06 22:51:42
Sergen Yalçın: Sorumlu benim

Süper Lig'în 12. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi Trabzonspor, 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

Yalçın açıklamalarında, "Bu seneki gidişatımız beklentinin çok altında. Bu maçtan sonra bunu söyleyebiliriz. Son oynadığımız maçlar iyi izlenimler vermiyor. Maçın bitmesine çok yakın, ilk yarının bitmesine çok yakın yediğimiz goller, bizim seviyemizde camiaların yememesi gereken goller. Bazen motivasyon eksiği, konsantre olamamak, nerede olduğunun bilincinde olmamak, oyundan kopmak, bu golleri doğurabiliyor.

"Üzgünüz sorumlu benim"

Üzgünüz, ne yapalım diyemeyiz. Sorumlu doğal olarak benim, sorumluluğun bende olması gerekiyor, bazı şeyleri değiştirmek için çaba sarf etmem gerekiyor. Sezon başından beri bir türlü bu döngüden çıkamadık, hala içindeyiz. Umarım bundan sonra olmayız.

Buradan nasıl çıkarız, problemleri belirleyip onların çözümlerini bulup, daha iyi performans sergilemeliyiz. Bu oyunlar ve skorlar Beşiktaş'a yakışmıyor.

Çoğu oyuncumuz milli takıma gidiyor, kalan oyuncularla antrenman yapacağız ve hazırlık maçı yapacağız. Oyuncular sakatlık problemleri yaşadılar, dönüşler kolay olmuyor. Yorulan, fiziken düşen oyuncuları değiştirmek zorunda kaldık.

Pjanic de çok hazır değil, Alex hazır değil, N'Koudou en fazla 15-20 dakika oynayabilir dedik. Arka arkaya maçlar oyuncuların da psikolojisini bozuyor, çok sağlıklı bir ortam oluşmuyor. Bizim çok kısa sürede bunların çözümünü bulmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Görüntüler paylaşıldı! TOGG testleri başarıyla geçti
Otomotiv

Görüntüler paylaşıldı! TOGG testleri başarıyla geçti

Türkiye'nin Otomobili, şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerini başarıyla geçti.
Türk SİHA'sı Avrupa ülkesinde ortaya çıktı
Teknoloji

Türk SİHA'sı Avrupa ülkesinde ortaya çıktı

"Vestel Savunma" tarafından üretilen "Karayel-SU SİHA" Macaristan'da ortaya çıktı.
Dikkat çeken tahmin! 'Altın 2021 ve 2022'yi böyle kapatabilir' iddiası
Ekonomi

Dikkat çeken tahmin! 'Altın 2021 ve 2022'yi böyle kapatabilir' iddiası

ABD AMRO'nun kıdemli stratejisti Georgette Boele, altın fiyatları için 2021 ve 2022 tahminlerini açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay