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Spor Sergen Yalçın: MHK'nın böyle davranması camiamızı çok üzdü
Spor

Sergen Yalçın: MHK'nın böyle davranması camiamızı çok üzdü

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Genelde hakemleri aynı takıma 5-6 maç boyunca vermiyorlar." diyerek MHK'ya tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 21:57:00 -
Sergen Yalçın: MHK'nın böyle davranması camiamızı çok üzdü

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Hakemle ilgili düşüncelerimi geçen hafta söylemiştim. Gerek yok. Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık. Enteresan. Futbolculuk dönemimde de birçok şeye şahit olduğum için, burada söylüyorum doğal olarak."

"MHK'nın böyle davranması camiamızı çok üzdü"

"Neden benim söylediklerim garipseniyor? Acayip şeyler de söylemiyorum. Oyun kuralları içinde olan şeyleri söylüyorum. MHK gibi çok ciddi bir kurumun, böyle davranması camiamızı çok üzmüştür."

"Genelde hakemleri aynı takıma 5-6 maç boyunca vermiyorlar. Amacın ne olduğunu anlayamadık. Kim atadıysa, kim atıyorsa, bunun nedenini herkese açıklamalı. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor."

"Kimseye aynı hakem verilmiyor"

Teknik direktör arkadaşlarım serzenişte bulunuyorlar ama hiç kimseye aynı hakem verilmiyor. Düşüncelerimi söyledim, çok üstüne gitmeye gerek yok. Biz işimize bakacağız. Biz bunun için elimizden geleni yapacağız."

"Avantajlı durumda olan biziz"

"Avantajlı durumda olan biziz. Bundan sonra bugün yaptığımız hataları yapmayıp, takım olarak yolumuza devam edeceğiz. Gereken dersleri çıkarıp, çarşamba gününe hazırlanacağız. Kaybedebiliriz, kaybetmek her zaman var."

"Enerjisi, bizim takımla bağdaşmıyor"

Hakem arkadaşla ilgili konuşurken, kötü bir hakem demedim, adaletsiz de demedim. Enerjisi, bizim takımla bağdaşmıyor. Akan oyunda çok ciddi problemler var. Bunu anlatmaya çalıştım. Rahatsız olduğumu söylemeye çalıştım, bu gayet doğal bir tepkiydi. Kimseyi kırmadan, hakaret etmeden, aşağılamadan, doğal bir tepki gösterdim. Söylediğim tepkinin insanları neden bu kadar rahatsız ettiğini anlamak çok zor."

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