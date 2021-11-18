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Spor Sergen Yalçın: Bunu aşarız
Spor

Sergen Yalçın: Bunu aşarız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçı öncesi futbolculara seslendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 18:51:00 -
Sergen Yalçın: Bunu aşarız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçı öncesi futbolculara seslendi.

Yalçın, cumartesi günü Alanyaspor’la oynayacakları mücadele öncesinde oyuncularıyla bir araya geldi.

Öğle saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan idman başlamadan önce toplantı odasında tüm takıma hitaben bir konuşma yapan Yalçın, 12 maç sonunda zirvenin 10 puan gerisinde olmalarının kabul edilemez olduğunu ve bu tabloyu düzeltmeleri gerektiğini söyledi.

Fanatik'in haberine göre; Yalçın, “Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte yeni bir periyoda başlıyoruz. Bundan sonraki süreçte yolumuza sadece kazanarak devam etmemiz şart. Tüm ağırlığımızı lige verip gücümüzü göstereceğiz. Yüreğimizi sahaya koyup savaşırsak bu sıkıntılı süreci aşarız. Daha önce de benzer durumlarda havayı tersine çevirmeyi başarmıştık. Size güveniyorum. Artık kaybetmek yok” ifadelerini kullandı.

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