  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu yine çelişkiye düştü: Dün söylediğini bugün unuttu!

Babasının katilleri ile ittifak etmekten geri durmayan Rumet Serhat, Medet Serhat'ın nasıl öldürüldüğünü yazdı

Hem terör hem sapkın seviciler! HDP'li Beştaş'tan İstanbul Sözleşmesi çıkışı

Meral Akşener Lütfü Türkkan'a neden dokunamıyor?

Şırnak'ta askeri araç kaza yaptı! 1 asker şehit oldu

Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtüsü' vaadi!

AK Parti Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatı TBMM'deki gerginliği hüzne çevirdi!

Yunanistan salgına karşı yeni tedbirler alacak: Aşısızlara daha fazla kısıtlama getiriliyor!

Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çeken 'faiz-alkol' kıyaslaması!

Kılıçdaroğlu aday olduğu seçimde oy kullanamamıştı! Hulki Cevizoğlu'ndan dikkat çeken açıklama
Spor Sergen Yalçın açık açık uyardı! 'Affım olmayacak'
Spor

Sergen Yalçın açık açık uyardı! 'Affım olmayacak'

Süper Lig'de yarın deplasmanda Alanyaspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak Beşiktaş'ta Sergen Yalçın futbolcularını net bir şekilde uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 10:29:00 -
Sergen Yalçın açık açık uyardı! 'Affım olmayacak'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde toplantı yaptığı futbolcularına, "Bundan sonra disipsizliğe ve sorumsuzluğa affım olmayacak." diyerek ağır mesaj verdi.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Yalçın, "Şu ana kadar 16 puan kaybettik ve zirveden şimdilik uzaklaştık. Bundan sonra puan kaybetme lüksümüz yok. Herkes sahada terinin son damlasına kadar savaşacak. Disiplinsiz ve sorumsuz davranan kim olursa olsun affetmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"Benim de hatalarım oldu"

49 yaşındaki teknik adam, oyuncularıyla gerçekleştirdiği özel görüşmede, "Geçen sezon şampiyon olup büyük bir başarıya imza attınız. Ancak bu kadro bu yıl da aynı başarıya ulaşabilecek kapasitede. Benim de hatalarım oldu. Taraftar artık bizden iyi sonuç bekliyor. Önce Alanyaspor mücadelesini düşünün. Oradan 3 puanla dönelim ve ardından Ajax karşılaşmasına odaklanalım." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay