Sergen Yalçın açık açık uyardı! 'Affım olmayacak'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde toplantı yaptığı futbolcularına, "Bundan sonra disipsizliğe ve sorumsuzluğa affım olmayacak." diyerek ağır mesaj verdi.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Yalçın, "Şu ana kadar 16 puan kaybettik ve zirveden şimdilik uzaklaştık. Bundan sonra puan kaybetme lüksümüz yok. Herkes sahada terinin son damlasına kadar savaşacak. Disiplinsiz ve sorumsuz davranan kim olursa olsun affetmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"Benim de hatalarım oldu"

49 yaşındaki teknik adam, oyuncularıyla gerçekleştirdiği özel görüşmede, "Geçen sezon şampiyon olup büyük bir başarıya imza attınız. Ancak bu kadro bu yıl da aynı başarıya ulaşabilecek kapasitede. Benim de hatalarım oldu. Taraftar artık bizden iyi sonuç bekliyor. Önce Alanyaspor mücadelesini düşünün. Oradan 3 puanla dönelim ve ardından Ajax karşılaşmasına odaklanalım." diye konuştu.