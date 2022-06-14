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Gündem Şentop'tan flaş çıkış: Dokunulmazlığı kaldırılmalı
Gündem

Şentop'tan flaş çıkış: Dokunulmazlığı kaldırılmalı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, DBP Diyarbakır milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yumruk atmasına ilişkin "Bir milletvekilinin polise tokat atması çok çirkin, asla müsamahayla karşılanamaz, dokunulmazlığının kaldırılması, ceza verilmesi gerekir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 10:23:00 -
Şentop'tan flaş çıkış: Dokunulmazlığı kaldırılmalı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop DBP'li Saliha Aydeniz'in polisi yumruklamasına tepki gösterdi. Şentop, "Çok çirkin bir hareket. Bir haddini bilmezlik. Bir milletvekili tarafından yapılması çok vahim. Bu hareket asla müsamahayla karşılanmamalıdır" dedi.

Şentop, "Milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmalı ve gereken ceza verilmelidir" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Musa

Evet Niye bu kadar Vekilere ayrimcılık var ? Kürsü koruması olsun bitti . 20 yıldır bunu yapamayanlar bugün konuşuyor. Hdp pkklı bilindigi Halde mecliste Dünyada nerde var böyle bir Parlemento . Her küstahlık var gerce 5 ay sürür ve bak Avrupada yaşar sonra Polis arar bulamadık der. Bu Vekilere verilen haklar bir utanc duyması gerekilir.

Kocasolak

Tabiki.
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