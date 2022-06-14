Şentop'tan flaş çıkış: Dokunulmazlığı kaldırılmalı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, DBP Diyarbakır milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yumruk atmasına ilişkin "Bir milletvekilinin polise tokat atması çok çirkin, asla müsamahayla karşılanamaz, dokunulmazlığının kaldırılması, ceza verilmesi gerekir" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop DBP'li Saliha Aydeniz'in polisi yumruklamasına tepki gösterdi. Şentop, "Çok çirkin bir hareket. Bir haddini bilmezlik. Bir milletvekili tarafından yapılması çok vahim. Bu hareket asla müsamahayla karşılanmamalıdır" dedi.
Şentop, "Milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmalı ve gereken ceza verilmelidir" ifadelerini kullandı.