Şenol Güneş'in istediği transfer ortaya çıktı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci Pepe olacağını düşündüğü Yerry Mina'da karar kıldı! Pepe'nin Beşiktaş'taki başarılı performansını unutmayan Şenol Güneş, Yerry Mina'nın daha genç olmasını da önemli bir detay olarak görürken, sürpriz transferi İngilizler duyurdu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, aynı Pepe gibi defansa sınıf atlattıracağına inandığı Yerry Mina'yı çok isterken, transfer temaslarının başladığını İngiltere basını resmen duyurdu.

Portekizli savunmacı Pepe, Beşiktaş'ta oynadığı zamanlarda çok iyi bir performans göstermiş ve Şenol Güneş'in takdirini kazanmıştı.

Bugün gelinen noktada ise savunmaya sınıf atlattıracak bir isim isteyen Şenol Güneş, Everton forması giyen Yerry Mina'da karar kıldı!

Hem potansiyeli ile dikkat çeken hem de teknik oluşu ile büyük farklar oluşturan Kolombiyalı, an itibarıyla resmen Beşiktaş'ın gündeminde ve Güneş de transferin çok faydalı olacağını belirtti... Akşam'a göre;

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İngilizler sürpriz transfer için ilk temasların başladığını duyururken, ayrıca da oyuncunun sözleşmesinin bitmek üzere olduğuna dikkat çektiler!

Son olarak ise Pepe gibi arka bölgeyi toplaması beklenen Mina'nın, Türkiye ihtimaline sıcak bakması bekleniyor.

Önümüzdeki yaz sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki savunmacı, bu sezon sadece 5 maça çıktı ve 1 gollük katkı sağladı...

Düzenli forma şansı isteyen Mina'nın, Everton ile kesin olarak yolları ayırması bekleniyor.