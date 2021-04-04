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Spor Şenol Can'dan Aytaç Kara açıklaması
Spor

Şenol Can'dan Aytaç Kara açıklaması

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri maçta Aytaç Kara'nın sarı kartı olduğunu ve risk almamak için oyundan aldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 23:49:00 -
Şenol Can'dan Aytaç Kara açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı tek golle mağlup ederken siyah beyazlılar golü atan Aytaç Kara'nın ikinci sarıdan ihraç edilmesi yönünde hakem Halil Umut Meler'e itirazda bulundu.

O pozisyonun hemen sonrasında Aytaç Kara'yı oyundan alan Şenol Can, maç sonu TRT Spor'a yaptığı açıklamada değişikliği neden yaptığına değindi.

Riske girmek istemediğini belirten Şenol Can, "Aytaç ilk sarı kartı gördükten 3-4 dakika sonra bir pozisyona daha girdi. Hakemin takdir hakkı sarı kart kullanmamaktan yanaydı, ben de ondan sonra o riske girmedim. Beşiktaş'a karşı 11'e 10 oynamak bizim için sıkıntılı olacaktı. O yüzden oyundan aldım." diye konuştu.

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