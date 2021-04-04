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Spor Şenol Can ilk maçına çıktı
Spor

Şenol Can ilk maçına çıktı

Kasımpaşa’nın yeni Teknik Direktörü Şenol Can, ilk maçına çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 19:27:00 - 2021-04-04 19:30:49
Şenol Can ilk maçına çıktı

Kasımpaşa’nın anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Şenol Can, yeni takımı başında ilk müsabakasına çıktı.

Fuat Çapa’dan boşalan teknik direktörlük görevine gelen Şenol Can, Süper Lig’in 32. haftasında oynanan Beşiktaş müsabakasıyla ilk kez takımın başında yer aldı.

Şenol Can, son olarak Kasımpaşa’nın ezeli rakibi Fatih Karagümrük’te görev yapıyordu. Genç teknik adam, Fatih Karagümrük ile Beşiktaş'a 4-1'lik skorla mağlup olmuştu.

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