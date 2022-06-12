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Gündem Seni çakal seni! Görüyor musun sen şu hödüğü
Gündem

Seni çakal seni! Görüyor musun sen şu hödüğü

Bear Grylls, İnanılmaz Kurtuluş programıyla dünyanın dikkatini üzerine çekmişti. Tüm dünyayı etkisi altına alan Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri tüm dünyayı adeta şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 12:44:00 -
Seni çakal seni! Görüyor musun sen şu hödüğü

 

Vahşi doğadaki yaşantısının ekrana aktarıldığı İnanılmaz Kurtuluş'un cesur çocuğu olarak anılan Bear Grylls'in programının kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.

Bear Grylls zor koşullarda vahşi hayvanlara karşı hayatta kaldığı günleri İnanılmaz Kurtuluş adlı programda yayınlıyordu.

Programındaki sahnelerle izleyenleri ekran başına kilitleyen Bear Grylls'in foyası ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü belgesel sunucusu Bear Grylls'in bu zamana kadar izleyicileri kandırdığı görüntüler ortaya çıktı.

 

 

 

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