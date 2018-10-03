Şengör'den bu kez Yıldırım Bayezid'e hakaret!

Batı aşıklığını Türk-İslam değerlerine sövecek boyuta taşıyan ateist jeolog Celal Şengör, bu kez Timur'a mağlup olarak esir düşen Yıldırım Bayezid'i hedef aldı.

Celal Şengör, Best FM'de Ufuk Karcı'nın sorularını cevaplandırdı.

Padişaha “enayi” dedi!

Yurt dışında eğitim alıp Türkiye’ye saldırmayı kendince görev addeden Şengör, Osmanlı ve Selçuklu'da da bilim ve eğitim adına hiçbir şeyin olmadığını savundu ve şunları söyledi:

“Daha önceleri vardı. Hunlularda, yani Orta Asya Türk tarihinde vardı. Ancak Osmanlı ve Selçuklu buna dahil değil. Mesela meşhur kahraman Yıldırım Beyazıd var ya, Timur ile didişiyor. Çandarlıoğlu Ali Paşa diyor ki; ‘Efendim, bu Avrupalılara benzemiyor. Avrupa'daki ordularda kumanda birliği yok, hiçbir şey yok. Timur böyle değil. Yenildiği duyulmamıştır. Biz, bununla gerilla savaşı yapalım diyor. Yıpratalım' Yıldırım diyor ki; ‘Olmaz.. Erkekliğe sığmaz.' Çıkıyor karşısına, Timur dağıtıyor. Ülke neredeyse yok olacaktı. O yüzden Yıldırım, kahraman filan değildir. Enayidir.”

Türk milletine “cahil” hakareti

Milletin vaktinin büyük çoğunluğunu siyaset, spor ve magazine ayırdığını vurgulayan Şengör, Türkiye'nin en büyük dehalarından birinin Fuat Köprülü olduğunu söyledi. Şengör, “Böyle bir adam nasıl bilinmez? Dışarıda soralım insanlara, ‘Köprülü kimdir diye?' Milletin vereceği cevap, yok. En fazla Dışişleri Bakanı derler. Ancak büyük bir deha, lise mezunu olmasına rağmen, bilim dünyasının önemli bir ismi” ifadesini kullandı.

Milletin eğitim ve bilimden uzak olduğunu söyleyen Şengör, şöyle devam etti:

“Biz cahil bir milletiz. Türkiye'de bugün oluyor, yarın unutuluyor. Almanlar, bu sene bütçesinde 300 Milyar euro fazla verdi. Neden? Dünyanın en iyi arabalarını onlar üretiyor. Biz de lise yok, üniversite yok. Biz yapamıyoruz. İki tür halk yönetimi vardır. Biri Demokratiya, diğeri Okhlokratia. Okhlokratia cahil güruhun yönetimidir. Bizimkisi de işte budur. İsviçre'de çalışan demokrasi, biz de çalışmıyor.”

Kaynak: Sputnik