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Dünya Şelemçe Sınır Kapısı 2 gün kapalı kalacak
Dünya

Şelemçe Sınır Kapısı 2 gün kapalı kalacak

Yeniakit Publisher
2023-12-18 17:08:00 -
Şelemçe Sınır Kapısı 2 gün kapalı kalacak

Şelemçe Sınır Kapısı'nın bugün itibarıyla 2 gün transit geçişlere kapatıldığı belirtilirken, yolcu geçişlerine açık olduğu kaydedildi.

İran-Irak sınırındaki Şelemçe Sınır Kapısı, Irak'taki seçimler nedeniyle 2 gün transit geçişlere kapatıldı.
Fars Haber Ajansı'na göre, İran Huzistan Valiliği tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Şelemçe Sınır Kapısı'nın bugün itibarıyla 2 gün transit geçişlere kapatıldığı belirtilirken, yolcu geçişlerine açık olduğu kaydedildi.
Söz konusu kararın Irak'taki seçimler nedeniyle bu ülkenin talebi üzerine alındığı aktarıldı.
Irak sınırındaki yolcu ve ticaret sınır kapısı Şelemçe, İran'ın Huzistan Eyaleti'nde ve Irak'ın Basra şehrine en yakın sınır noktasıdır.

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