Selçuk Bayraktar'ın yaptığı buluşların peşine düştüler! Bayraktar'a casusluk operasyonu: Duyan şaşkına dönecek
BAYKAR Lideri ve Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın olduğu Hadımköy’de bulunan savunma makineleri üreticisi Baykar tesislerinde casusluk operasyonu son anda engellendi denilerek Türkiye ile paylaştılar
Odatv’nin haberine göre: emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın olduğu Hadımköy’de bulunan savunma makineleri üreticisi Baykar tesislerinde casusluk operasyonu son anda engellendi.
Savunma ve havacılık dünyasında, insansız hava aracı (İHA) teknolojileri ile bu alanda Ar-Ge çalışmalarına dünyada öncülük eden Baykar Teknoloji tesislerinde yaşanan casusluk operasyonu ortaya çıktı.
FİLMLERİ ARATMAYAN CASUSLUK GİRİŞİMİ
Selçuk Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Baykar Teknoloji'nin Hadımköy tesislerinde, geliştirilen cihazların özelliklerinin olduğu bilgisayardan bilgileri hard diske aktarmaya çalışan casus mühendis güvenlik tarafından yakalandı.
Bilgi kaçırmaya çalıştığı ortaya çıkan mühendisin gözaltına alınıp soruşturmasının Terörle Mücadele kapsamında değerlendirileceği öğrenildi.
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