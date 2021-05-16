Selahaddin Eyyübi Kudüs'ün fethini neden geciktirdi?

Namazın önemine değinen Halil Konakcı Hoca, Selahaddin Eyyübi'nin sabah namazına verdiği önemi anlattı. Konakcı insanların 7 yıl boyunca sabah namazına iştirak etmesi için beklediğini ve ancak ondan sonra cihada çıktığını söyledi.

Halil Konakcı'nın açıklaması şöyle:

Selahaddin Eyyübi bir gün cuma namazında hutbe okuyor minberde, böyle delikanlılardan biri kalkıp diyor ki Ey Selahaddin Eyyübi Kudüs işgal altında sen ne konuşuyorsun diyor. Kürt birisi Selahattin Eyyübi, ben nasıl Osmanlı ve Selçuklu ile gurur duyuyorsam ırkçılığımdan değil, İslam'a hizmet ettiği için Selahaddin Eyyübi için de gurur duyuyorum. Eyyübi hiç gülmezmiş, taki Kudüs'ü fethedene kadar. Neyse hutbede farklı bir konudan bahsediyor heralde gencin biri de buna karşı çıkıp laf ediyor. Eyyübi ise laf etmiyor. Ertesi gün Selahaddin Eyyübi o genci sormuş. Sabaha namazına gelmedi demişler. İşte söyleyin bu yüzden cihada gitmiyoruz demiş. 7 yıl beklemiş ve sabah namazı kürü yapmış biz bayram namazına getiremiyoruz milleti. Evet kapıları açtık deseler bu millet Kudüs'e gider. 15 Temmuz'da tanka kafa atmış millet bu. Başka bir toprakta zulüm varsa biz oraya da gideriz. Ama önce sabah ve yatsı namazında camileri doldurmak zorundayız. Cihaddan bahsediyoruz ama önce camiye gelmek lazım.