Sel felaketinin yaşandığı Ordu'dan acı haber

Ordu'da yoğun yağış sonrası meydana gelen selin ardından 150-200 metre civarında bir heyelan da meydana geldi.

Heyelan ve sel suları arasında kalan bir vatandaş yaşamını yitirdi.

Canlı yayaına bağlanan İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt, 56 yaşındaki Bayram Sekmen'in yaşamını yitirdiğini ve cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Söğüt ayrıca, bütün mahallelerde sel sularının yoğun şekilde bulunduğunu ve sabaha kadar iş makineleri ile çalışacaklarını aktardı.