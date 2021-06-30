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Yerel Şeker sanıp lavabo açıcı içtiler, hastanelik oldu
Yerel

Şeker sanıp lavabo açıcı içtiler, hastanelik oldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu. Hayati tehlikeleri bulunmayan çocuklar, tedbir amaçlı olarak tedaviye alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 08:25:00 -
Şeker sanıp lavabo açıcı içtiler, hastanelik oldu

Tokat'ın Niksar ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde ikamet eden Salise Kalebaş (59), torunlarının lavabo açıcı yediğini fark etti. Kalebaş'ın ihbarı üzerine yaşları 4 ile 9 arasında değişen 5 çocuk 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Niksar'da yapılan ilk müdahalenin ardından Y.E.Ç. (5), H.Ç. (6), U.E.K. (4), M.A.K. (7) ve Y.K. (9), Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan çocuklar, tedbir amaçlı olarak hastanede tedaviye alındı.

Oğlu ve kızının çocuklarının tatil için Niksar'a getirdiğini belirten Salise Kalebaş, torunlarının şeker sandıkları lavabo açıcıdan yediğini fark ettiğini belirterek "Ben ellerinde lavabo açıcı olduğunu görünce fark ettim. Birer ikişer tane şeker sanarak yemişler. Tadı acı gelince biberli olduğunu düşünmüşler" dedi.

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