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Yerel Şehidin cenazesi memleketine getirildi
Yerel

Şehidin cenazesi memleketine getirildi

TSK’nın Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit harekatında şehit olan Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı’nın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 02:38:00 -
Şehidin cenazesi memleketine getirildi

TSK’nın Kuzey Irak’ta sürdürdüğü Pençe-Kilit harekatında şehit olan Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı’nın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Kahramanmaraş Havalimanına getirilen 24 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını ailesi ve yakınları karşıladı. Törene, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, kaymakam ve belediye başkanları katıldı. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile beraberindekiler aileye taziyelerini iletti.

23 Nisan'da aynı bölgede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün babası Osman Gök, şehidin babası Emin Canlı'nın yanından ayrılmadı.

Tören mangasının omuzlarında bir süre taşınarak cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, Afşin devlet hastanesi morguna götürüldü.

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