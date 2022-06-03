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Spor Seçildiği anda yeni teknik direktör imza atacak!
Spor

Seçildiği anda yeni teknik direktör imza atacak!

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamancıoğlu, Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Roberto De Zerbi'yi takımın başına getirmeyi planlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 15:11:00 - 2022-06-03 15:12:22
Seçildiği anda yeni teknik direktör imza atacak!

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamancıoğlu, Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Roberto De Zerbi'yi takımın başına getirmeyi planlıyor.

Galatasaray, seçimin bitmesiyle beraber yeni teknik direktörünü de bekliyor.

Sabah'ın haberine göre; Dursun Özbek, Okan Buruk isminde yoğunlaşırken, Eşref Hamancıoğlu ise Roberto De Zerbi'yi sarı-kırmızılı takımın başına getirmeyi planlıyor.

Bir süre önce Shakhtar Donetsk'ten ayrılan 42 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla Eşref Hamamcıoğlu'nun el sıkıştığı öğrenildi. 

ROBERTO DE ZERBİ KİMDİR?

Genç teknik adam, kariyerinde Shakhtar'ın yanı sıra Palermo, Benevento ve Sassuolo gibi takımlarda görev yaptı.

Tercih ettiği diziliş: 4-2-3-1

Bu sezon şampiyon yaptığı Ukrayna ekibi ile 30 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 2.17'lilk puan ortalaması yakaladı.

Futbol hayatında Napoli ve Milan gibi güçlü ekiplerin formasını terletti.

 

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