Seçil Erzan'dan Fatih Terim itirafı! Türkiye bu olayı konuşuyor! Böyle duyurdu... O mesaj
Kamuoyunda Yüksek karlı fon vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'dan ''Fatih Terim'den aldığınız 700 bin doları ne yaptınız?" sorusuna konuyla ilgili olay bir açıklama geldi.
Yüksek karlı fon vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmada, " Fatih Terim'den aldığınız 700 bin doları ne yaptınız?" sorusuna yanıt veren Erzan, bu parayı başkalarına faiz ödemek için kullandığını belirtti.
Erzan’ın Fatih Terim ile ilgili yaptığı dikkat çekici açıklamalar şöyle:
- "Fatih Terim'e hiçbir zaman hayır diyemedim."
- "Terim'den fon adı altında para almadım, sadece dostane ilişkimiz nedeniyle iki kez para gönderdi."
- "700 bin doların karşılığını 2022 Ocak'tan itibaren peyderpey ödedim."
- "Parayı elden, bahçede verdi, bankada değerlendirmem için vermedi."
- "Fatih Terim ile abi kardeş gibiydik, hiçbir usulsüz işlem yoktu."
Duruşma sırasında Terim’in avukatı Rezan Epözdemir'in talebiyle gazeteci Lûbe Ayar salondan çıkarıldı.