Seçil Erzan'dan Fatih Terim itirafı! Türkiye bu olayı konuşuyor! Böyle duyurdu... O mesaj

Yüksek karlı fon vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmada, " Fatih Terim'den aldığınız 700 bin doları ne yaptınız?" sorusuna yanıt veren Erzan, bu parayı başkalarına faiz ödemek için kullandığını belirtti.

Erzan’ın Fatih Terim ile ilgili yaptığı dikkat çekici açıklamalar şöyle:

- "Fatih Terim'e hiçbir zaman hayır diyemedim."

- "Terim'den fon adı altında para almadım, sadece dostane ilişkimiz nedeniyle iki kez para gönderdi."

- "700 bin doların karşılığını 2022 Ocak'tan itibaren peyderpey ödedim."

- "Parayı elden, bahçede verdi, bankada değerlendirmem için vermedi."

- "Fatih Terim ile abi kardeş gibiydik, hiçbir usulsüz işlem yoktu."

Duruşma sırasında Terim’in avukatı Rezan Epözdemir'in talebiyle gazeteci Lûbe Ayar salondan çıkarıldı.