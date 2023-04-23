Schumacher haberi editörü kovdurttu

Alman Die Aktuelle dergisinin editörü, bir kayak kazası sonrasında ciddi bir beyin travması geçiren Formula 1 şampiyonu Michael Schumacher'dan sahte alıntılar üretmek için bir yapay zeka programı kullanmasının ardından kovuldu.

Editör Anne Hoffmann'ın yönetimindeki derginin 15 Nisan'da yayınlanan kapağında 2013 yılında geçirdiği kazadan bu yana röportaj vermeyen Schumacher'in gülümseyen bir fotoğrafının üzerine "İlk röportaj" başlığı atması ve hemen altına "Aldatıcı bir şekilde gerçek" ifadelerini koyması ortalığı karıştırdı.

"Hayatım Tamamen Değişti" başlığıyla verilen röportaj haberinde "Hayatım (kazadan) bu yana tamamen değişti. Eşim, çocuklarım ve tüm ailem için korkunç bir dönemdi" dediği ileri sürülen Schumacher'in, "O kadar ağır yaralandım ki aylarca bir tür yapay komada yattım, çünkü aksi takdirde vücudum tüm bunlarla başa çıkamazdı. Zor zamanlar geçirdim ama hastane ekibi beni aileme geri döndürmeyi başardı." ifadelerine yer verildi.

Ancak "Michael Schumacher gerçekten her şeyi kendisi mi söyledi?" diye soran haber "Röportaj online yapıldı. Yapay zeka ya da kısaca AI ile ilgili bir sayfada" ifadeleri yer aldı. Haberin sonunda cevapları oluşturmak için aslında Character.ai olduğu bildirilen bir yapay zeka sohbet robotu kullandıkları belirtildi.

Die Aktuelle dergisinin bünyesinde olduğu Funke grubu, haberle ilgili Schumacher'in ailesinden özür diledi. Funke yöneticisi Bianca Pohlmann yaptığı açıklamada, "Bu makale zevksiz ve yanıltıcıydı ve asla yayınlanmamalıydı" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Açıklamasında "Bizim ve okuyucularımızın Funke gibi bir gruptan beklediği gazetecilik standartlarını hiçbir şekilde karşılamıyor" diyen Pohlmann, 2009 yılından bu yana 'Die Aktuelle'nin genel yayın yönetmenliğini yürüten Anne Hoffmann'ın görevine son verildiğini duyurdu.

Kazadan bu yana 54 yaşındaki şampiyon yarışçının özel hayatının gizliliğini korumak için büyük çaba sarf eden Schumacher'in ailesi haberle ilgili yasal işlem başlatmayı planladıklarını açıkladı.

Yedi kez şampiyon olan ve 91 Grand Prix zaferi bulunan Schumacher 2013 yılında Fransız Alpleri'nde kayak yaptığı sırada büyük bir kaza geçirmiş, ölümden dönen sürücü kaskının çarptığı taşın etkisiyle ikiye ayrılması sonucu ağır yaralanmıştı.

Doktorlar yaptıkları beyin ameliyatında kan pıhtılarının birçoğunu temizlemiş ancak bir kısmını beynin çok derinlerine yerleştiği için yerinde bırakmıştı. Kamuoyu önünde görülmeyen Schumacher'in durumu hakkında çok az şey biliniyor.

Cenevre yakınlarında bir bakım evinde kaldığı sanılan sürücünün hafıza, hareket ve konuşma zorluğu yaşadığı bildiriliyor.

Özel hayatın gizliliğine verdikleri önemi vurgulayan yarışçının eşi Corinna Schumacher, 2021 tarihli bir Netflix belgeselinde "Michael bizi her zaman korudu ve şimdi biz Michael'ı koruyoruz" demişti.

Kaynak: Euronews