  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ‘Savaş suçlusu’ Hafter’den yeni Libya hamlesi
Dünya

‘Savaş suçlusu’ Hafter’den yeni Libya hamlesi

Savaş suçu işlemekle itham edilen darbeci Hafter, Libya başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 13:53:00 -
‘Savaş suçlusu’ Hafter’den yeni Libya hamlesi

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, ülkede 24 Aralık'ta düzenlenecek başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

Başkent Trablus'a 2019'da başlattığı saldırılar sırasında savaş suçu işlemek ve çeşitli insan hakları ihlallerinde bulunmakla itham edilen Hafter, başkan adaylığını, kendisine yakın yerel televizyonda yayımlanan görüntülü mesajıyla duyurdu.

Hafter, "Demokrasinin kurallarına uygun olarak, mutabık kalınan yol haritasının uygulanması kapsamında ve Allah'a güvenerek başkanlık seçimlerinde adaylığımı ilan ediyorum." diye konuştu.

Libya'nın içine düştüğü krizden çıkmasının tek yolunun seçimler olduğunu savunan Hafter, "Başkan adaylığım, yönetim veya makam sahibi olma arzusundan dolayı değildir. Bilakis amacım halkımızın geleceğini belirleyecek süreçte onlara öncülük etmektir." ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Fransa ve Rusya'nın desteklediği emekli General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da milislerine saldırı emri vermiş ve 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

Libya Askeri Başsavcılığı tarafından yayımlandığı ileri sürülen ve yerel basında yer alan bir belgeye göre, Hafter hakkında, Trablus savaşı sırasında "paralı asker kullanmak" ve "savaş suçlarından" yakalama kararı çıkarıldı.

Hafter'e bağlı "Kaniyat Birlikleri" milis grubunun Trablus savaşında yenilerek Terhune kentinden ayrılmasının ardından burada çok sayıda toplu mezar bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için yeni tahmini yaptı! Altını olanlar oraya koştu
Ekonomi

Altın için yeni tahmini yaptı! Altını olanlar oraya koştu

Altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürerken Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten çarpıcı açıklamalar geldi...
16.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

16.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Polonya, Belarus sınırına gazetecilerin girmesine izin verecek
Dünya

Polonya, Belarus sınırına gazetecilerin girmesine izin verecek

Polonya'da Belarus sınırına gazetecilerin belirli koşullarda giriş yapmalarına olanak sağlayan yasa tasarısı kabul edildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay