Savaş iki kardeşi 20 yıl sonra bir araya getirdi

Rusya'nın saldırıları nedeniyle birçok sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil de yerlerinden oldu.

Ukrayna'yı terk edenlerden bazıları, arkalarında sevdiklerini bırakmak zorunda kaldı.

Yıllar sonra gelen kavuşma

Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşı, ilginç bir hikayeyi de ortaya çıkardı. İki kız kardeş, saldırıların başlamasının ardından 20 yıl sonra buluştu.

İspanya'da 8 yaşında evlat edinilen Tatyana, kardeşi Angelika'dan binlerce kilometre uzakta yaşıyordu. Tatyana, Rus birliklerinin saldırıları başlayınca Ukrayna'da yaşayan Angelika'ya çağrı yaptı ve yanına gelmesini istedi.

"Hem mutlu hem de üzücüydü"

Aileyle ilgili sorunlar nedeniyle kardeşinden ayrı kalan 24 yaşındaki Angelika Batiai, İspanya'da buluşma anını The Guardian'a anlatırken, "O an hem mutlu hem de üzücüydü." dedi.

Batiai, "Burada 20 yıl sonra kız kardeşimle tekrar görüştüm, ancak öte yandan ailemi ve arkadaşlarımı harap ve hüzünlü bir ülkede bıraktım." ifadesini kullandı.

"Her şeyin yoluna gireceğini umuyordum ama kötüye gitti"

Rus güçlerinin Ukrayna sınırında yığınak yaptığı dönemde Angelika'ya çağrısından bahseden Tatyana da "Ona, savaş çıkacağını söyledim." diye konuştu.

Angelika ise kız kardeşinin korkularını yatıştırmaya çalıştığını belirterek, "Bütün bunların sona ereceğini ve her şeyin yoluna gireceğini umuyordum ama daha da kötüye gitti." dedi.

"İnanılmaz bir duygu"

Kız kardeşiyle birlikte olmanın "harika ve inanılmaz bir duygu" olduğunu dile getiren Angelika, Ukrayna'daki sevdiklerine ilişkin ise "Düşünmeden duramıyorum." diye ekledi.

İspanya'ya yolculuklarından da söz eden Angelika, Tatyana'nın annesinden bu ülkede güvende olacaklarına dair mesajın kendisini ikna ettiğini, Polonya sınırına doğru yola çıktıklarını ve ardından İspanya'ya ulaştıklarını ifade etti.

Son aylarda İspanya'ya 135 bin Ukraynalı sığınmacı giriş yaptı.