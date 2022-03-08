Savaş artık herkesi etkileyecek! Ukrayna'daki savaş salgınlara sebep olabilir!

İrlanda Galway Ulusal Üniversitesi’nde savaş ve hastalıklar arasındaki ilişkiyi inceleyen profesör Maire Connolly, “Yıllardır yaşanan savaşlarda gördüğümüz gibi, virüs ve bakteriler insanların baskı altına alındığı bu durumlardan yararlanmaktan mutluluk duyarlar” dedi.

Connolly, milyonlarca Ukraynalının ülke dışına tahliyesi ve komşu ülkelerdeki kamplarda yaşamasına dikkat çekerek, “Bu faktörler, zaten zorla yerinden edilme travmasıyla uğraşan bir nüfus arasında salgın riskini artırıyor” diye konuştu.

Rus saldırısı, Ukrayna’daki hastanelerde çok sayıda hayati tıbbi malzemenin tükenmesine neden oldu. Sağlık çalışanları, hastaları salgınların artabileceği bodrum katlara ve derme çatma barınaklara taşımak zorunda kaldı.

Connolly, “Ukrayna’da şu anda uğraştığımız şey çifte kriz. En büyük endişe sadece yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) patlak vermesi değil, aynı zamanda çocuk felci salgınıyla da ilgili” ifadelerini kullandı.

Kar amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu olan Küresel Kalkınma Merkezi’nde araştırmacı olan Rachel Silverman ise, “Koronavirüs, anlaşılır bir şekilde savaş koşullarında kimsenin aklına ilk gelecek şey değil. Ancak önümüzde izlenmesi gereken büyük bir sağlık krizi var” şeklinde konuştu.

Ukrayna’da şu ana kadar 5 milyona aşkın kişide koronavirüs tespit edilirken, ülkedeki can kaybı ise 112 bini aştı.