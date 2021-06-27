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Sarıyer'deki bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
Yerel Sarıyer'deki bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
Yerel

Sarıyer'deki bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Sarıyer'de çöken 9 katlı binanın son hali gün ağarınca ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 06:59:00 -
Sarıyer'deki bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Gece saat 00.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Yenimahalle Mahallesinde yıkılan 9 katlı apartmanın son hali sabah saatlerinde ortaya çıktı.
Yıkıldığı esnada birçok otomobile de zarar veren binanın enkazın da gece saatlerinde arama çalışmaları yapılmıştı.
Arama çalışmalarında itfaiye ve AFAD ekipleri de destek vermişti. Ayrıca hassas burunlu K -9 köpekleri de arama faaliyetlerinde bulunmuştu.

Enkazdan çıkan toz bulutu çevreyi kapladı
2 yıla yakındır boş olduğu öğrenilen binanın yıkıldığı esnada çıkan toz bulutunun çevreyi kapladığı görüldü. Evlerin pencerelerinde, yüzeylerinde, kapılarında ve arabaların üstlerindeki toz bulutu tabakası dikkat çekti.
Bina enkazının gün içinde yapılacak olan çalışmaların ardından kaldırılacağı öğrenildi.

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