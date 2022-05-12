'Sarı'lar bu kez birbiriyle kavgaya tutuştu! Caddeye boks ringine çevirdiler
Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda iki taksici müşteri nedeniyle caddede kavgaya tutuştu. O anlar anbean kameraya yansıdı.
Beşiktaş’ta yol ortasında iki taksici arasında müşteri nedeniyle kavga çıktı. Caddeyi boks ringine çeviren taksicilerin kavgası kameraya böyle yansıdı.
Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halindeki iki taksici arasında yolda bekleyen müşteri nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen taksiciler tartışma büyüyünce tekme tokat kavgaya etti. Akan trafiğin ortasında birbirlerine yumruk atan taksicileri vatandaşlar ayırmaya çalıştı. İki taksici vatandaşların uğraşları sonucu sakinleşti.
Kavga anı kameraya yansıdı
Polis merkezine götürülen iki taksicinin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. İki taksicinin yumruklu kavgası ise cep telefonu kamerasına yansıdı.