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Yerel 'Sarı'lar bu kez birbiriyle kavgaya tutuştu! Caddeye boks ringine çevirdiler
Yerel

'Sarı'lar bu kez birbiriyle kavgaya tutuştu! Caddeye boks ringine çevirdiler

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda iki taksici müşteri nedeniyle caddede kavgaya tutuştu. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 11:23:00 - 2022-05-12 11:28:19

Beşiktaş’ta yol ortasında iki taksici arasında müşteri nedeniyle kavga çıktı. Caddeyi boks ringine çeviren taksicilerin kavgası kameraya böyle yansıdı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halindeki iki taksici arasında yolda bekleyen müşteri nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen taksiciler tartışma büyüyünce tekme tokat kavgaya etti. Akan trafiğin ortasında birbirlerine yumruk atan taksicileri vatandaşlar ayırmaya çalıştı. İki taksici vatandaşların uğraşları sonucu sakinleşti.

Kavga anı kameraya yansıdı

Polis merkezine götürülen iki taksicinin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. İki taksicinin yumruklu kavgası ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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