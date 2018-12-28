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Sarı Yelekliler, Macron'un tatil kalesini bastı!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un resmi yazlık konutu olan Bregancon Kalesi, Sarı Yelekliler'in baskınına uğradı. Protestocuların kaleye sızma girişimini polis önledi. Macron çiftinin Noel'de kayak tatiline çıkma planını iptal ettiği ise basına sızdı.

28 Aralık 2018 Cuma 22:39
Sarı Yelekliler, Macron'un tatil kalesini bastı!

Sarı Yelekler protestolarını ekonomide geri adım atmasına rağmen savuşturamayan Emmanuel Macron'a tatilde de rahat yok. Fransa Cumhurbaşkanı'nın resmi tatil konutunun bulunduğu Bregancon Kalesi'ni perşembe günü yaklaşık 40 Sarı Yelekli bastı.

Kaleye sızma girişimi

Marsilya ile Nice şehirleri arasındaki Bormes-les-Mimosas'ın Belediye Başkanı Francois Arizzi, Akdeniz kıyısındaki Ortaçağ'dan kalma kaleye protestocuların girmesini polisin engellediğini söyledi.

Protestocuların özel mülkiyete ait topraklara girerek kaleye sızmaya çalıştıklarını söyleyen Arizzi, özellikle bu duruma takıldı:

"Bu delilik. Daha fazla demokrasi isteyen insanlar, işe insanların mülkiyetine saygı göstererek başlamalı."

Arizzi, protestocuların yılmayıp yeniden deneyeceklerine dair sözler sarf ettiklerini de aktardı.

34 bin euroluk havuz yaptırdı

Fransa'da Sarı Yelekler'de yansımasını bulan dar gelirlilerin öfkesine, yazın Macron'un Bregancon Kalesi'ne 34.000 euroluk havuz yaptırması da mazhar olmuştu. Çünkü kalenin zaten kendi plajı var.

Beşinci Cumhuriyet’in ilk cumhurbaşkanı Charles De Gaulle’ün 25 Ağustos 1964'te sürpriz biçimde ilk kez konakladığı Bregancon Kalesi, sonrasında tüm cumhurbaşkanları (Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande ve Emmannuel Macron) için yazlık konaklama mekanı oldu.

Tatilini protestolar nedeniyle iptal etti

Ancak şu sıra Bregancon Kalesi'nde kimse kalmıyor. Elysee Sarayı, Emmanuel-Brigitte Macron çiftinin tatillerini nerede geçirdikleriyle ilgili açıklama yapmaya yanaşmıyor.

Basına göre Macron çifti, Noel tatilini Pireneler'deki La Mongie'nin kayak tesislerinde geçirme planını Sarı Yelekliler protestoları yüzünden iptal etti.

Başkent Paris'te ise Sarı Yeleklilerin her cumartesi birbirine kattığı Champs-Elysees Caddesi'nde bu cumartesi ve 31 Aralık günü geleneksel havai fişak gösterisi düzenleme planlarından vazgeçilmedi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 23:09
  1. Emmannuel Macron
  2. Elysee Sarayı
  3. Bregancon Kalesi
  4. Fransa
  5. Sarı Yelekler
  6. Bormes-les-Mimosas'ın Belediye Başkanı Francois Arizzi
  7. Marsilya
  8. Nice
  9. Sarı Yelekliler

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