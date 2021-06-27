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Yerel Şarampole uçan araç takla attı: 4 yaralı
Yerel

Şarampole uçan araç takla attı: 4 yaralı

Kastamonu'da yoldan çıkarak şarampole uçan ve takla atan araçta 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 16:01:00 -
Şarampole uçan araç takla attı: 4 yaralı

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 10 YZ 340 plakalı Ford marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı.

Meydana gelen kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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